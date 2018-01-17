Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114196
ALTIN
164.245
DOLAR
3.8236
STERLİN
5.2599
EURO
4.6758
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Bekaretini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

DİGEM ve UKÜ yarı finalde

Derviş Mişon Hentbol Anı Turnuvası’na dün gece oynanan karşılaşmalarla devam edilirken DİGEM ve UKÜ yarı finale yükseldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:54
DİGEM ve UKÜ yarı finalde
banner10

BRT Spor'un haberine göre, KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Derviş Mişon Hentbol Anı Turnuvası’na dün gece oynanan karşılaşmalarla devam edilirken DİGEM ve UKÜ yarı finale yükseldi.

UKÜ Arena’da oynanan gecenin ilk karşılaşmasında bu sezon yaptığı transferlerle şampiyonluğu hedefleyen DİGEM, zayıf rakibi Şahlan karşısında zorlanmadan 41-15 kazanarak yarı finale yükseldi.

Gecenin ikinci maçıbüyük erkeklerde UKÜile Yükseliş arasında oynandı zayıf rakibi Yükseliş karşısında oyunun hakimi olan UKÜ 32-24 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klasmanda DAÜ lider tamamladı
Klasmanda DAÜ lider tamamladı
LAÜ Girne Üniversitesi’ni yendi
LAÜ Girne Üniversitesi’ni yendi
Gönyeli minikleri Antalya yolcusu
Gönyeli minikleri Antalya yolcusu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim