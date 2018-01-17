DİGEM ve UKÜ yarı finalde

BRT Spor'un haberine göre, KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Derviş Mişon Hentbol Anı Turnuvası’na dün gece oynanan karşılaşmalarla devam edilirken DİGEM ve UKÜ yarı finale yükseldi.

UKÜ Arena’da oynanan gecenin ilk karşılaşmasında bu sezon yaptığı transferlerle şampiyonluğu hedefleyen DİGEM, zayıf rakibi Şahlan karşısında zorlanmadan 41-15 kazanarak yarı finale yükseldi.

Gecenin ikinci maçıbüyük erkeklerde UKÜile Yükseliş arasında oynandı zayıf rakibi Yükseliş karşısında oyunun hakimi olan UKÜ 32-24 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.