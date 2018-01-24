Dinopeter MTG'li oldu!

Sarı yeşilliler, Türk Ocağı’nın başarılı kanat oyuncusu Dino Peter’i bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.

Önceki gün MTG futbolcusu Samuel Zokou’nun kimseye haber vermeden adadan ayrılması ile sarsılan MTG, 3.yabancısını buldu. Sarı yeşilli yönetim, Türk Ocağı’nın başarılı sol kanat oyuncusu Dino Peter’i bonservisli olarak kadrosuna katarak çok önemli bir bomba patlatmış oldu.

Türk Ocağı ile pazarlıklara başlayan başarılı başkan Koral Bozkurt, transferden onay aldı ve çok önemli bir transfere imza atmayı başardı.

Peter’i dün yeni takımı ile idmana indiği ve Cuma gecesi oynanacak olan Yenicami maçında ise forma giyeceği öğrenildi. Peter ligin ilk devresinde Türk Ocağı forması ile 6 gole imza atmıştı.