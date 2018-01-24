Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119093
ALTIN
162.857
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.2971
EURO
4.6355
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Dinopeter MTG'li oldu!

Mağusa Türk Gücü yabancı transferde bombayı patlattı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
Dinopeter MTG'li oldu!
banner10

Sarı yeşilliler, Türk Ocağı’nın başarılı kanat oyuncusu Dino Peter’i bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.

Önceki gün MTG futbolcusu Samuel Zokou’nun kimseye haber vermeden adadan ayrılması ile sarsılan MTG, 3.yabancısını buldu. Sarı yeşilli yönetim, Türk Ocağı’nın başarılı sol kanat oyuncusu Dino Peter’i bonservisli olarak kadrosuna katarak çok önemli bir bomba patlatmış oldu.

Türk Ocağı ile pazarlıklara başlayan başarılı başkan Koral Bozkurt, transferden onay aldı ve çok önemli bir transfere imza atmayı başardı.

Peter’i dün yeni takımı ile idmana indiği ve Cuma gecesi oynanacak olan Yenicami maçında ise forma giyeceği öğrenildi. Peter ligin ilk devresinde Türk Ocağı forması ile 6 gole imza atmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunç Özgürgün korkuttu
Tunç Özgürgün korkuttu
Çağrı antrenmana başladı
Çağrı antrenmana başladı
Hakemler seminerde buluşacak
Hakemler seminerde buluşacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim