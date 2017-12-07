Disiplin affetmedi

Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federaysonu Disiplin Kurulu, 01-04 Aralık 2017 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu’na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlarI açıkladı.
Kasaphoca’ya 30, Hudut’a 150 gün hak mahrumiyeti
Kurul tarafından, Süper Lig’de Yalova ile Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada hakeme yönelik itirazları nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edilmesinin ardından saha dışından ağır hakaret ve küfür eden Yalova yöneticisi Ahmet Kasaphoca’ya 30 gün, Binatlı ile Yenicami arasındaki U21 Süper Lig müsabakasında 4. hakeme fiili müdahalede bulunarak darp eden Binatlı yöneticisi, Uğur Hudut’a da 150 gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verildi.
3 isime toplam 47 maç ceza
Kurul, Ozanköy ile Türk Ocağı arasında oynanan U21 Süper Lig müsabakasında hakeme yönelik küfür eden ve fiili müdahalede bulunarak darp eden Ozanköy futbolcusu Mehmet Bayraktar’a 20, Düzkaya ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan U21 Bölgesel Lig Batı grubu müsabakasında itiraz ve teknik alan ihlali nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edilmesinin ardından hakemin eline vurarak fiili müdahalede bulunan Bostancı Bağcıl antrenörü Erol Avunç’a 20 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı , aynı müsabakada ikinci ihtar nedeniyle oyundan ihraç edilmesini müteakip hakeme darp teşebbüsünde bulunan Bostancı Bağcıl futbolcusu Muhammed Ali Yeşilyayla’ya da 7 maç ceza verdi.
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular
Olgun İncesun Doğancı
Ahmet Uluhan Lefke
Mehmet Kanat Lapta
Fikri Arslan Baf Ülkü Yurdu
Oğuzhan Güder Çanakkale
Zeki Veli Cihangir
Arsoy Şener Çetinkaya
Anıljan Jorayev Mağusa Türk Gücü
Rıdvan Atlı Kaya Mehmetçik
Yusuf İnce Ozanköy
Mahmut Çayırcı Hamitköy
Uche Ogbonnaya Yalova
Gaıus Naımke Ozanköy
Kırmızı Kartlar
K-Pet Süper Lig
Yenicami John Okolı 3 Maç
Küçük Kaymaklı Ufuk Şimşek 1 Maç
U21 Süper Lig
Binatlı Ahmet Gülbeş 1 Maç
Gençlik Gücü Mert Ateş 1 Maç
M.Türk Gücü Nevzat Duran 1 Maç
Ozanköy A.Can Taşcıoğlu 2 Maç
M.Türk Gücü Barış Dolu 3 Maç
M.Türk Gücü Kadir Ceyhan 3 Maç
U21 Bölgesel Lig Batı Grubu
Bostancı Bağcıl Fatih İmalı 3 Maç
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu
Akova Onur F.Gökalp 3 Maç
Akova Mustafa Öğdü 3 Maç
KTFF U17 Ligi
D.Türk Birliği Kaan M.Oğuz 2 Maç
Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları
K-Pet Süper Lig
Lefke Hakan Sermaye 1 Maç
Gençlik Gücü Mehmet Aşık 1 Maç
Yalova Derviş Kolcu 1 Maç
U21 Süper Lig
Gençlik Gücü Hakan Altın 3 Maç
U21 Bölgesel Lig Batı Grubu
Akova Ahmet Aköz 1 Maç
Bostancı Bağcıl Kemal Özada 3 Maç