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Disiplin affetmedi

K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu’na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlarI açıkladı.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:46
Disiplin affetmedi
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Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federaysonu Disiplin Kurulu, 01-04 Aralık 2017  tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu’na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlarI açıkladı.

Kasaphoca’ya 30, Hudut’a 150 gün hak mahrumiyeti

Kurul tarafından, Süper Lig’de Yalova ile Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada hakeme yönelik itirazları nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edilmesinin ardından saha dışından ağır hakaret ve küfür eden Yalova yöneticisi Ahmet Kasaphoca’ya 30 gün, Binatlı ile Yenicami arasındaki U21 Süper Lig müsabakasında 4. hakeme fiili müdahalede bulunarak darp eden Binatlı yöneticisi, Uğur Hudut’a da 150 gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verildi.

3 isime toplam 47 maç ceza

Kurul, Ozanköy ile Türk Ocağı arasında oynanan U21 Süper Lig müsabakasında hakeme yönelik küfür eden ve fiili müdahalede bulunarak darp eden Ozanköy futbolcusu Mehmet Bayraktar’a 20, Düzkaya ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan U21 Bölgesel Lig Batı grubu müsabakasında itiraz ve teknik alan ihlali nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edilmesinin ardından hakemin eline vurarak fiili müdahalede bulunan Bostancı Bağcıl antrenörü Erol Avunç’a 20 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı , aynı müsabakada ikinci ihtar nedeniyle oyundan ihraç edilmesini müteakip hakeme darp teşebbüsünde bulunan Bostancı Bağcıl futbolcusu Muhammed Ali Yeşilyayla’ya da 7 maç ceza verdi.

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular

Olgun İncesun      Doğancı

Ahmet Uluhan      Lefke

Mehmet Kanat     Lapta

Fikri Arslan           Baf Ülkü Yurdu

Oğuzhan Güder   Çanakkale

Zeki Veli                Cihangir

Arsoy Şener         Çetinkaya

Anıljan Jorayev    Mağusa Türk Gücü

Rıdvan Atlı            Kaya Mehmetçik

Yusuf İnce             Ozanköy

Mahmut Çayırcı   Hamitköy

Uche Ogbonnaya Yalova

Gaıus Naımke       Ozanköy

Kırmızı Kartlar

K-Pet Süper Lig

Yenicami               John  Okolı            3 Maç

Küçük Kaymaklı    Ufuk Şimşek          1 Maç

U21 Süper Lig

Binatlı                    Ahmet Gülbeş      1 Maç

Gençlik Gücü        Mert Ateş             1 Maç

M.Türk Gücü        Nevzat Duran       1 Maç

Ozanköy                A.Can Taşcıoğlu    2 Maç

M.Türk Gücü        Barış Dolu             3 Maç

M.Türk Gücü        Kadir Ceyhan        3 Maç

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu

Bostancı Bağcıl     Fatih İmalı             3 Maç

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu

Akova                    Onur F.Gökalp      3 Maç

Akova                    Mustafa Öğdü      3 Maç

KTFF U17 Ligi

D.Türk Birliği         Kaan M.Oğuz        2 Maç

Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları

K-Pet Süper Lig

Lefke                     Hakan  Sermaye   1 Maç

Gençlik Gücü        Mehmet Aşık        1 Maç

Yalova                    Derviş  Kolcu        1 Maç

U21 Süper Lig

Gençlik Gücü        Hakan Altın           3 Maç

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu

Akova                    Ahmet Aköz          1 Maç

Bostancı Bağcıl     Kemal Özada        3 Maç

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