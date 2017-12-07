Disiplin affetmedi

Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federaysonu Disiplin Kurulu, 01-04 Aralık 2017 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu’na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlarI açıkladı.

Kasaphoca’ya 30, Hudut’a 150 gün hak mahrumiyeti

Kurul tarafından, Süper Lig’de Yalova ile Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada hakeme yönelik itirazları nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edilmesinin ardından saha dışından ağır hakaret ve küfür eden Yalova yöneticisi Ahmet Kasaphoca’ya 30 gün, Binatlı ile Yenicami arasındaki U21 Süper Lig müsabakasında 4. hakeme fiili müdahalede bulunarak darp eden Binatlı yöneticisi, Uğur Hudut’a da 150 gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verildi.

3 isime toplam 47 maç ceza

Kurul, Ozanköy ile Türk Ocağı arasında oynanan U21 Süper Lig müsabakasında hakeme yönelik küfür eden ve fiili müdahalede bulunarak darp eden Ozanköy futbolcusu Mehmet Bayraktar’a 20, Düzkaya ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan U21 Bölgesel Lig Batı grubu müsabakasında itiraz ve teknik alan ihlali nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edilmesinin ardından hakemin eline vurarak fiili müdahalede bulunan Bostancı Bağcıl antrenörü Erol Avunç’a 20 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı , aynı müsabakada ikinci ihtar nedeniyle oyundan ihraç edilmesini müteakip hakeme darp teşebbüsünde bulunan Bostancı Bağcıl futbolcusu Muhammed Ali Yeşilyayla’ya da 7 maç ceza verdi.

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular

Olgun İncesun Doğancı

Ahmet Uluhan Lefke

Mehmet Kanat Lapta

Fikri Arslan Baf Ülkü Yurdu

Oğuzhan Güder Çanakkale

Zeki Veli Cihangir

Arsoy Şener Çetinkaya

Anıljan Jorayev Mağusa Türk Gücü

Rıdvan Atlı Kaya Mehmetçik

Yusuf İnce Ozanköy

Mahmut Çayırcı Hamitköy

Uche Ogbonnaya Yalova

Gaıus Naımke Ozanköy

Kırmızı Kartlar

K-Pet Süper Lig

Yenicami John Okolı 3 Maç

Küçük Kaymaklı Ufuk Şimşek 1 Maç

U21 Süper Lig

Binatlı Ahmet Gülbeş 1 Maç

Gençlik Gücü Mert Ateş 1 Maç

M.Türk Gücü Nevzat Duran 1 Maç

Ozanköy A.Can Taşcıoğlu 2 Maç

M.Türk Gücü Barış Dolu 3 Maç

M.Türk Gücü Kadir Ceyhan 3 Maç

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu

Bostancı Bağcıl Fatih İmalı 3 Maç

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu

Akova Onur F.Gökalp 3 Maç

Akova Mustafa Öğdü 3 Maç

KTFF U17 Ligi

D.Türk Birliği Kaan M.Oğuz 2 Maç

Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları

K-Pet Süper Lig

Lefke Hakan Sermaye 1 Maç

Gençlik Gücü Mehmet Aşık 1 Maç

Yalova Derviş Kolcu 1 Maç

U21 Süper Lig

Gençlik Gücü Hakan Altın 3 Maç

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu

Akova Ahmet Aköz 1 Maç

Bostancı Bağcıl Kemal Özada 3 Maç