Doğan, coştu bir kere: 1-3

Havadis Spor'un haberine göre, K-Pet Süper Lig 10.hafta kapanış karşılaşmasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği derbisi oynandı. Yaklaşık 3 bin futbol severin izlediği derbi maçta 1-0 geriye düşen Doğan, ezeli rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı ve ligde ikinci sıraya yükseldi.

Maçtan Notlar

6.dakikada sağdan gelişen Ocak atağında, yapılan ortaya Ertaç kısa mesafeden kafa vuruşu yaptı, yerden seken topu kaleci Ozan rahat kontrol etti.

36.dakikada Justice sol çaprazdan ceza sahasına girerken topu Koral’dan aşırtmak istedi. Koral ayağını fazla kaldırıp Justice’in başına temas edince Mehmet Malek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı yapan Ertaç takımını 1-0 öne geçirdi.

40.dakikada Doğan atağında Ahmet Coşkun’un sert şutu savunmadan döndü. Dönen topa Ocak savunması müdahale etti. Bu pozisyona Doğan takımı yoğun penaltı itirazları yaptı.

45.dakikada Doğan soldan serbest vuruş kazandı. Emek’in yaptığı ortada Osei 6 pas üzerinde topla buluştu ve akıllı bir vuruşla skoru 1-1 yapan golü kaydetti. İlk devre 1-1 bitti.

46.dakikada Peter sağdan topla ceza sahasına girdi müsait durumda şutunda top Ozan’dan döndü.

56.dakikada Emek soldan ortaladı. Osei’in kafa vuruşunda top direkten döndü.

57.dakikada yine Emek soldan ortaladı. Bu kez Koral kafa ile vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

61.dakikada kaleci Zeki topu uzaklaştırmak için ceza sahası dışına çıktı. Hatalı müdahalesinde Kenan ile çarpışıp yerde kaldı. Topu önünde bulan Aydın yaklaşık 35 metreden çok akıllı bir vuruş yaparak skoru 3-1 yapan golü kaydetti.

66.dakikada Ertaç’ın şutunda top yan direkten döndü.

Son 25 dakikalık bölüm Doğan Türk Birliği kontrolünde devam etti ve karşılaşma 3-1 sona erdi.