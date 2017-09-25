Doğan paçayı zor kurtardı

K-PET Süper Lig’de ilk hafta karşılaşmasında, dünya yıldızlarını kadrosuna katan ligin yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova, şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği ile 2-2 berabere kaldı.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikasında fırtına gibi esen Merit Alsancak Yeşilova, Lua Lua’nın penaltı ve Billy Mehmet’in golleri ile 2-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan DTB, penaltıdan Quincy ile farkı 1’e indirdi ve ilk devre 2-1’lik Merit Alsancak Yeşilova üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede oyunun tek hakimi Doğan Türk Birliği idi. Sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan sarı lacivertliler aradığı golü 90.dakikada Kenan’ın ayağından buldu ve maç da 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresinde Merit Alsancak Yeşilova’dan Binya ve Cenker Yazar kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

6.dakikada DTB savunmasının yaptığı hatada Billy Mehmet topu kazandı, çalımında Hasan Kanlı’nın müdahalesi ile yerde kalınca ora hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Lua Lua takımını 1-0 öne geçirdi. 7.dakikada soldan gelişen DTB atağında Selim’in ortasında Aydın’ın kafa vuruşu kaleci Hasan Piro’da kaldı. 13.dakikada Lua Lua’nın pasında topla buluşan Billy Mehmet’in düzgün vuruşu filelere gitti ve skor 2-0 oldu. 28.dakikada Emek’in ortasında top Merit Alsancak Yeşilova savunmasının eline çarpınca Ali Özer bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Quincy farkı 1’e indirdi (2-1). 29.dakikada sağdan gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Memduh’un pasında Billy Mehmet’in vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti. 36.dakikada Aksel’in ortasında Deniz Kibar’ın kafa vuruşu dışarıya gitti. İlk devreyi Merit Alsancak Yeşilova 2-1 önde tamamladı. 48.dakikada Selim’in pasında Kenan uygun durumda vurdu ancak Hasan Piro gole izin vermedi. 53.dakikada Kenan’ın pasında Razak bomboş pozisyonda vurmaya gecikince DTB mutlak bir golden oldu. 54.dakikada Koral’ın pasında Kenan’ın vuruşunu Hasan Piro çıkardı. 57.dakikada kullanılan köşe atışında kaleci Hasan Piro topu sektirdi, Selim vurdu top dışarıya gitti. 64.dakikada Emek’in kullandığı serbest atışta Selim’in vuruşu adeta direği sıyırarak dışarıya gitti ve DTB mutlak bir golden oldu. 90.dakikada yay üzerinde DTB serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Kenan, direğin dibinden topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi (2-2). 90+3.dakikada ani gelişen DTB kontratağında Ahmet Coşkun’un pasında Selim topa vurmaya gecikince top kaleci Hasan Piro’da kaldı ve maç da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.