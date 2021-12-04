Doğukan ve Hasan’ın Oceanman zaferi

Kıbrıs’lı Türk yüzücüler Doğukan Ulaç ve Hasan İlker dünyanın en büyük açık su yüzme organizasyonu Oceanman Dünya Şampiyonası final ayağında müthiş derecelere imza attı.

Geçtiğimiz aylarda Oceanman Türkiye yarışında genel klasman birinciliği elde eden Doğukan Ulaç ve Hasan İlker elde ettiği derece ile dünya şampiyonası final ayağının yapıldığı Mısır’da yarışma bileti almışlardı.

Dünyanın en büyük açık su organizasyonlarından olan Oceanman’in Dünya şampiyonası ve final ayağının yapıldığı Mısır’da bugün 10 kilometre kulaç atan Doğukan Ulaç genel klasmanda 5inci, yaş grubunda birinci geldi.

Dünya Şampiyonasında yarışan bir diğer sporcumuz Hasan İlker ise genel klasmanda 33'üncü, yaş grubunda 5'incilik elde etti.

Mısır’da yapılan Oceanman Dünya Şampiyonası 10 kilometrelik yarışmada Doğukan Ulaç 2 saat 5 dakika 57 saniyelik dereceye imza atarak müthiş bir zaman ile finiş görmüş oldu.

Hasan İlker ise 2 saat 44 dakika 9 saniyede 10 kilometreyi başarılı bir şekilde tamamladı.