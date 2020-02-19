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Dr. Ayten Berkalp’ e büyük vefa

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas’a ödülünü “1954’te Fenerbahçe'de ve Türkiye'de ilk kadın voleybol takımını kuran Kıbrıslı Türk sporcu Dr. Ayten Salih Berkalp verdi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:10
Dr. Ayten Berkalp’ e büyük vefa
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2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki altıncı ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Finlandiya ekibi LP Salo’yu 25-17, 25-12 ve 25-14‘lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Maçın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas’a ödülünü “1954’te Fenerbahçe'de ve Türkiye'de ilk kadın voleybol takımını kuran Kıbrıslı Türk sporcu Dr. Ayten Salih Berkalp verdi.


Dr. Ayten Salih Berkalp kimdir?
Dr. Ayten Salih Berkalp, 1934 / Mağusa doğumludur. İlkokulu Limasol’da, ortaokulu Lefkoşa Victoria Tali Kız Okulu’nda, liseyi İstanbul Çamlıca Kız Lisesi’nde, üniversiteyi ise İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1960 yılında tamamladı. Ayten Salih, Türkiye Milli Voleybol Takımı’nda yer alan ilk Kıbrıslı Türk sporcudur. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Voleybol Kız Takımı’nı 1954 yılında yeniden arkadaşlarıyla beraber kendisi kurmuş ve altı yıl boyunca voleybol, basketbol, atletizm ve kürek müsabakalarında kaptanlık yapmış ve hemen hemen tüm şampiyonlukları kazanmışlardır. Fenerbahçe Kız Basketbol Takımı Kurucusu olarak Basketbolda 25 sayı yaparak Türkiye kişisel sayı rekorunu kırmıştır. Kaptanlık yaptığı Fenerbahçe kürek takımında takımı şampiyon olmuştur. Fenerbahçe atletizm takımının kuruluşunda yer almış ve birincilik elde etmiştir. 2015 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen “2015 Türkiye FairPlay Ödülleri”n de ‘Sportif Fair Play Kariyer Dalı’nda ‘Kutlama Mektubu’ ödülünü almıştır.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Ayten Salih Berkalp
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