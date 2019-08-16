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Drag yarışı nedeniyle Akıncılar 1.Tünel yolu kapalı olacak

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre Drag yarışı nedeniyle Akıncılar 1.Tünel yolunun kapalı olacağı açıklandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:16
Drag yarışı nedeniyle Akıncılar 1.Tünel yolu kapalı olacak

Polis Basın subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü, 18:00-01:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecek.

Polisin açıklamasına göre “Söz konusu yarış kapsamında, Bugün (16.08.2019 Cuma günü), 17:00 – 01:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.

(BRT/PGM)

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Drag
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