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Drag yarışlarında yeni sistem

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, bünyesine kattığı Profesyonel Drag Yarışları Zamanlama Sistemi’ni sporcularına tanıttı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:31
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Drag yarışlarında yeni sistem

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, bünyesine kattığı Profesyonel Drag Yarışları Zamanlama Sistemi’ni sporcularına tanıttı. Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da katıldığı tanıtım etkinliğinde, ülkemizde faaliyet gösteren motor sporları kulüp başkanları ve temsilcileri de hazır bulundu.
Tanıtım etkinliğinde konuşan Özbilgehan, motor sporlarına olan ilginin her yıl giderek arttığını ve önümüzdeki yıl motor sporlarına yapılacak olan katkıların daha da artırılacağını belirtti.
Daha sonra söz alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir kurumlarına ait olan KKTC Drag Şampiyonası yapma yetkisini resmen Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’ne devrettiklerini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Drag Ve Spor Otomobil Derneği
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