Drift finali bugün yapılıyor

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın finali bugün yapılıyor. 2 günlük programla organize edilen yarışta bugün Kuzey Kıbrıs Pro ve Semi-Pro şampiyonları belirlenecek. Yarın ise Avrupa’dan gelen şampiyon driftçilerin de pistte olacağı Uluslararası kupa yapılacak

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonu için geri sayım tamamlandı. Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon bugün başlıyor. Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarış Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapılacak. Dolphin ve Telsim Vodafone da destek verdiği yarış Başbakanlık Uyuşturucu ile Müadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılacak. İki günlük programla planlanan organizasyonun ilk günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak.

İkinci gün ise Avrupa Drift Şampiyonası’nın favori pilotlarının da kendi araçları ile katılacakları özel yarış yapılacak. Dün piste çıkan tüm yarışçılar ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Antrenman ve dökümantasyon işlerinin tamamlanmasının ardından polis eskortu eşliğinde konvoy halinde Lefkoşa turu atıldı ve Dereboyu Caddesi’nde yarışın tanıtımı yapıldı. bu güne kadar ülkemizde yapılan en yoğun katılımlı drift yarışı olacak organizasyonda 37 driftçi bugün ve yarın pistte olacak.

Program

Drift NEU’nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Bugün Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası final yarışı yapılacak. Yarışın sıralama turları 10.00’da, Semi-Pro finalleri 12.00’de ve Pro finalleri 14.00’de başlayacak. Yarın ise Avrupa’dan misafirlerin de pistte olacağı özel yarış yapılacak. Yarışın Top 32 elemeleri 12.00’de, finaller ise 14.00’da başlayacak.