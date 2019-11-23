Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Drift finali bugün yapılıyor

23 Kasım 2019 Cumartesi 10:24
Drift finali bugün yapılıyor

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın finali bugün yapılıyor. 2 günlük programla organize edilen yarışta bugün Kuzey Kıbrıs Pro ve Semi-Pro şampiyonları belirlenecek. Yarın ise Avrupa’dan gelen şampiyon driftçilerin de pistte olacağı Uluslararası kupa yapılacak

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonu için geri sayım tamamlandı. Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon bugün başlıyor. Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarış Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapılacak. Dolphin ve Telsim Vodafone da destek verdiği yarış Başbakanlık Uyuşturucu ile Müadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılacak. İki günlük programla planlanan organizasyonun ilk günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak.

İkinci gün ise Avrupa Drift Şampiyonası’nın favori pilotlarının da kendi araçları ile katılacakları özel yarış yapılacak. Dün piste çıkan tüm yarışçılar ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Antrenman ve dökümantasyon işlerinin tamamlanmasının ardından polis eskortu eşliğinde konvoy halinde Lefkoşa turu atıldı ve Dereboyu Caddesi’nde yarışın tanıtımı yapıldı. bu güne kadar ülkemizde yapılan en yoğun katılımlı drift yarışı olacak organizasyonda 37 driftçi bugün ve yarın pistte olacak.

Program

Drift NEU’nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Bugün Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası final yarışı yapılacak. Yarışın sıralama turları 10.00’da, Semi-Pro finalleri 12.00’de ve Pro finalleri 14.00’de başlayacak. Yarın ise Avrupa’dan misafirlerin de pistte olacağı özel yarış yapılacak. Yarışın Top 32 elemeleri 12.00’de, finaller ise 14.00’da başlayacak.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Drift ŞampiyonasıDrift FinaliDrift NEUSporHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzücülerimiz İstanbul’da
Yüzücülerimiz İstanbul’da
Cumhuriyet Rallisi 9.kez yapıldı
Cumhuriyet Rallisi 9.kez yapıldı
MTG, Yenicami’yi 3 Golle Geçti
MTG, Yenicami’yi 3 Golle Geçti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim