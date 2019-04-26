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Drift Şampiyonası Pazar günü başlıyor

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU Organizasyonun düzenlediği 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Pazar günü başlıyor

26 Nisan 2019 Cuma 10:46
Drift Şampiyonası Pazar günü başlıyor
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2019 KKTC Drift Şampiyonası, Pazar günü düzenlenecek ilk yarış ile başlıyor. Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın serbest antrenmanları yarın yapılacak. Pazar günü saat 11.30’da sıralama turları, saat 13.30’da ise finalistlerin seyircileri selamlama turunun ardından ikili eşleşmeler başlayacak.

Geçtiğimiz sezondan farklı olarak bu sezon yarışlar iki kategoride yapılacak. Pro Kategori ve Semi-Pro Kategori olarak yarışçılar ayrılacak ve birinci olmak için mücadele verecek. Drift NEU organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasının hakemliğini geçmiş sene olduğu yine Drift Master Avrupa Şampiyonasında görev yapmış hakemler üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
DriftŞAMPİYONAPazar
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