Geçtiğimiz sezondan farklı olarak bu sezon yarışlar iki kategoride yapılacak. Pro Kategori ve Semi-Pro Kategori olarak yarışçılar ayrılacak ve birinci olmak için mücadele verecek. Drift NEU organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasının hakemliğini geçmiş sene olduğu yine Drift Master Avrupa Şampiyonasında görev yapmış hakemler üstlenecek.
Drift Şampiyonası Pazar günü başlıyor
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU Organizasyonun düzenlediği 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Pazar günü başlıyor
26 Nisan 2019 Cuma 10:46