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Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın, forvet transferi konusunda genç bir taraftara sosyal medyadan gönderdiği mesaj gündem oldu.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:12
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Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi
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Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, artık gözler tamamen forvet takviyesine çevrilmiş durumda.

Özellikle Dinamo Kiev maçlarında yaşanılan forvet eksikliği nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe yönetimi, önceliği golcüye çevirmiş durumda.

Sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın, sosyal medyada bir taraftara yanıtı ise kısa sürede gündem oldu.

"Merak etme çok az kaldı"

Kemoterapi gören bir Fenerbahçe taraftarının, sosyal medya üzerinden gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na gönderdiği "Kemoterapi alıyorum. Fenerbahçe'ye iyi bir forvet haberi ver de moral olsun ağabey, yaprak kımıldamıyor." mesajını gören Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın, genç taraftara yanıtı "Merak etme, çok az kaldı..." şeklinde oldu.

Uğur Dündar'ın bu yanıtı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUğur DündarSpor
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