Dünya Kupası'nda gruplar belli oluyor

2018 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar yarın yapılacak kura çekimi ile belli olacak. 4 Haziran 2018’de başlayacak ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası’nda kura çekimi yarın Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda yapılacak. Rusya’nın ev sahibi kontenjanından dolayı direkt katıldığı FIFA Dünya Kupası’nda 32 takım 8 gruba ayrılacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16’ya yükselecek. Kremlin Sarayı’nda TSİ 18.00’de başlayacak olan kura çekimine efsane futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya da katılacak.

2018 Dünya Kupası’nda mücadele edecek takımlar ve torbaları ise şu şekilde:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan