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Dünya Kupası'nda "yerli teknik adam" geleneği bozulmadı

Arjantin Milli Futbol Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılması geleneğini bozmadı.

18 Aralık 2022 Pazar 22:30
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Dünya Kupası'nda "yerli teknik adam" geleneği bozulmadı



Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 22 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Lionel Scaloni yönetimindeki son şampiyon Arjantin de geleneği sürdürdü.

Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.

Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.

SCALONİ, ARJANTİN'İN KUPA HASRETİNE SON VERDİ

Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, uzun yıllar sonra Kupa Amerika ve Dünya Kupası zaferlerine taşıdı.

Scaloni, 2006 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı olduğu Lionel Messi'yi, 2016 Kupa Amerika sonrası milli takımı bırakma kararından döndüren isimlerden biriydi.

Messi, Scaloni yönetimindeki Arjantin Milli Takımı ile 2021'de kariyerinin ilk Kupa Amerika, 2022'de ise kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa

Şampiyon

Teknik direktör

1930

Uruguay

Alberto Suppici

1934

İtalya

Vittorio Pozzo

1938

İtalya

Vittorio Pozzo

1950

Uruguay

Juan Lopez

1954

Batı Almanya

Josef Herberger

1958

Brezilya

Vicente Italo Feola

1962

Brezilya

Aymore Moreira

1966

İngiltere

Martin Peters

1970

Brezilya

Mario Zagallo

1974

Batı Almanya

Helmut Schön

1978

Arjantin

Cesar Luis Menotti

1982

İtalya

Enzo Bearzot

1986

Arjantin

Carlos Salvador Bilardo

1990

Batı Almanya

Franz Beckenbauer

1994

Brezilya

Carlos Alberto Parreira

1998

Fransa

Aime Jacquet

2002

Brezilya

Luiz Felipe Scolari

2006

İtalya

Marcello Lippi

2010

İspanya

Vicente Del Bosque

2014

Almanya

Joachim Löw

2018

Fransa

Didier Deschamps

2022

Arjantin

Lionel Scaloni

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