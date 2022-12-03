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Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından kaybedenin eleneceği son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Dünya Kupası'nda son 16'ya hangi ülkeler kaldı? Kupaya hangi ülkeler veda etti? Dünya Kupası ikinci tur maçları ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası'nda son 16'da mücadele edecek ülkeler ve maç saatleri....

03 Aralık 2022 Cumartesi 10:09
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Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu



2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, telafisi olmayan maçlara geçiliyor..  İkinci tur heyecanı 2 karşılaşmayla başlayacak.

HOLLANDA-ABD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Günün ilk maçında Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri tur mücadelesi verecek. Maçın başlama saati 18.00.

Hollanda A Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0 yenen, Ekvador ile berabere kalan Holllanda'da öne çıkan isim Mathes Gakpo'ydu. 23 yaşındaki futbolcu 3 maçta 3 gole imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan Birleşik Devletler, ikinci maçında İngiltere ile berabere kalırken, İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gruptaki iki golünü Timothy Weah ve Cristian Pulisiç attı.

ARJANTİN-AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Günün diğer maçı ise Arjantin ile Avustralya arasında. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşayan "Tangocular", daha sonra Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 vizesini aldı. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, ardından Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.

2 Dünya Şampiyonluğu bulunan Arjantin maçı kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez çeyrek finale kalacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını son 8'e yazdıracak.

FRANSA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda ilk tur maçlarında D Grubu'nda mücadele eden Fransa, 6 puan ve averajla son 16'ya lider olarak yükseldi ve Polonya ile eşleşti. Fransa ile Polonya 4 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşılaşacak.

İNGİLTERE-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek. İngiltere-Senegal maçı Pazar günü saat 22.00'de.

JAPONYA-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamlayan Japonya, ikinci turda Hırvatistan'ın rakibi oldu. Japonya-Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de.

BREZİLYA-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası G Grubu’nda 6 puan ile gruptan averajla lider çıkan Brezilya ise Güney Kore ile eşleşti. Brezilya-Güney Kore maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de.

FAS-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez son 16 turuna çıktı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Fas, ikinci turda İspanya ile eşleşti. Fas-İspanya maçı 6 Aralık Salı günü saat 18.00'de.

PORTEKİZ-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

H Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz, İsviçre ile eşleşti. Portekiz-İsviçre maçı 6 Aralık Salı günü saat 22.00'de.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NA VEDA EDEN TAKIMLAR

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu. Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar, turnuvaya veda etti. Son maçında Hollanda'ya da 2-0 yenilen Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenen ilk ev sahibi ülke oldu.

A GRUBU EKVADOR

2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Enner Valencialı Ekvador, 4 puanla kupaya veda etti.

F GRUBU KANADA

2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele eden Kanada, ev sahibi Katar'ın ardından kupaya veda eden ikinci takım oldu.

İRAN

GALLER

TUNUS

DANİMARKA

SUUDİ ARABİSTAN

MEKSİKA

BELÇİKA

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Belçika 4 puanda kalarak turnuvaya veda etti. 

Gruptaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 yenen Belçika, ardından Fas'a 2-0 kaybetmişti. Hırvatlar karşısında skor üretemeyen Belçika'nın turnuvadaki tek golü ise Fenerbahçeli Batshuayi'den geldi.

ALMANYA

2022 Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı. 4 dünya şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar'a grup aşamasında veda etti. Son maçında Kosta Rika ile karşılaşan "panzerler", sahadan 4-2 galip ayrılmasına karşın üçüncü sırada kalarak elendi.

KOSTA RİKA

URUGUAY

GANA

KAMERUN

SIRBİSTAN

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