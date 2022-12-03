Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, telafisi olmayan maçlara geçiliyor.. İkinci tur heyecanı 2 karşılaşmayla başlayacak.

HOLLANDA-ABD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Günün ilk maçında Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri tur mücadelesi verecek. Maçın başlama saati 18.00.

Hollanda A Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0 yenen, Ekvador ile berabere kalan Holllanda'da öne çıkan isim Mathes Gakpo'ydu. 23 yaşındaki futbolcu 3 maçta 3 gole imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan Birleşik Devletler, ikinci maçında İngiltere ile berabere kalırken, İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gruptaki iki golünü Timothy Weah ve Cristian Pulisiç attı.

ARJANTİN-AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Günün diğer maçı ise Arjantin ile Avustralya arasında. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşayan "Tangocular", daha sonra Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 vizesini aldı. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, ardından Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.

2 Dünya Şampiyonluğu bulunan Arjantin maçı kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez çeyrek finale kalacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını son 8'e yazdıracak.

FRANSA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda ilk tur maçlarında D Grubu'nda mücadele eden Fransa, 6 puan ve averajla son 16'ya lider olarak yükseldi ve Polonya ile eşleşti. Fransa ile Polonya 4 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşılaşacak.

İNGİLTERE-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek. İngiltere-Senegal maçı Pazar günü saat 22.00'de.

JAPONYA-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamlayan Japonya, ikinci turda Hırvatistan'ın rakibi oldu. Japonya-Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de.

BREZİLYA-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası G Grubu’nda 6 puan ile gruptan averajla lider çıkan Brezilya ise Güney Kore ile eşleşti. Brezilya-Güney Kore maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de.

FAS-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez son 16 turuna çıktı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Fas, ikinci turda İspanya ile eşleşti. Fas-İspanya maçı 6 Aralık Salı günü saat 18.00'de.

PORTEKİZ-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

H Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz, İsviçre ile eşleşti. Portekiz-İsviçre maçı 6 Aralık Salı günü saat 22.00'de.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NA VEDA EDEN TAKIMLAR

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu. Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar, turnuvaya veda etti. Son maçında Hollanda'ya da 2-0 yenilen Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenen ilk ev sahibi ülke oldu.

A GRUBU EKVADOR

2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Enner Valencialı Ekvador, 4 puanla kupaya veda etti.

F GRUBU KANADA

2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele eden Kanada, ev sahibi Katar'ın ardından kupaya veda eden ikinci takım oldu.

İRAN

GALLER

TUNUS

DANİMARKA

SUUDİ ARABİSTAN

MEKSİKA

BELÇİKA

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Belçika 4 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

Gruptaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 yenen Belçika, ardından Fas'a 2-0 kaybetmişti. Hırvatlar karşısında skor üretemeyen Belçika'nın turnuvadaki tek golü ise Fenerbahçeli Batshuayi'den geldi.

ALMANYA

2022 Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı. 4 dünya şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar'a grup aşamasında veda etti. Son maçında Kosta Rika ile karşılaşan "panzerler", sahadan 4-2 galip ayrılmasına karşın üçüncü sırada kalarak elendi.

KOSTA RİKA

URUGUAY

GANA

KAMERUN

SIRBİSTAN