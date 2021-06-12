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Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede Muhsine Gezer, dünya şampiyonu oldu

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, özel sporcu Muhsine Gezer, 800 metrede birinci sırada yer alarak, dünya şampiyonu oldu.

12 Haziran 2021 Cumartesi 17:09
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Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede Muhsine Gezer, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 800 metrede altın madalya alan Muhsine Gezer, Türkiye'ye bu kategoride ilk altın madalyayı kazandırdı.

Şampiyonada özel sporculardan Esra Bayrak, 100 metrede gümüş ve uzun atlamada bronz, Eda Yıldırım ise çekiç atmada bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın 4x100 metre bayrak yarışlarında piste çıkan Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer ve Esra Bayrak’ın yer aldığı milli takım ikinci olarak, Türkiye'ye bu kategoride de ilk madalyasını kazandırdı.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Özel sporcularımız Muhsine Gezer, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Oğuz Türker, Alper Kılınç ve Emrah Öztürk’ten oluşan milli takımımızla 3 altın, 3 gümüş , 7 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmış olduk. Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Türk halkına, spor ve haber medyamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman engelli sporcularımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalar ile sona erecek.

Son Güncelleme: 12.06.2021 23:57
Anahtar Kelimeler:
Para Atletizm Dünya ŞampiyonasıMuhsine Gezer
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