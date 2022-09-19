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Dünya tarihine geçecek olay!

Fransa Ligue 1'de ilginç bir olay yaşandı. Futbolseverlerin maçın başında gol olaylarını ilginç sanması bu yaşananı daha da çarpıcı kıldı. Maçın başında bu kez gol konuşulmadı. Nice'in Angers'i konuk ettiği mücadelenin henüz 9. saniyesinde Jean Todibo kırmızı kart gördü.

19 Eylül 2022 Pazartesi 11:33
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Dünya tarihine geçecek olay!


Fransa Ligue 1'de sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Nice'in Angers'i konuk ettiği mücadelenin henüz başında kırmızı kart gören Jean Todibo rakip oyuncuları bile şaşkına çevirdi.

"BELKİ DE DÜNYANIN EN ERKEN KIRMIZI KARTI"

Nice'in stoperi Jean Todibo, santranın yapılmasının ardından kırmızı kartla oyun dışına alındı. Maçın spikerinin bile şaşırdığı anlar tarihe geçti. Rakibini ceza sahası dışında düşüren Todibo, hakemin VAR'a gitmesine rağmen kırmızı kartla cezalandırıldı. Spiker o anlarda, "Belkide dünya tarihinin en erken kırmızı kartı. İlginç bir olaya şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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