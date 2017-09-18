Dünyanın ilk çift sahalı futbol stadyumu

Beyzbol maçlarının yapıldığı mekanlar, sahanın şekli nedeniyle tek tip olur. Ama sahaları şekil olarak benzemesine rağmen futbol maçları ve Amerikan futbolu maçları farklı sahalarda yapılır. Bunun da sebebi iki sahanın çizgilerinin ve çim türünün değişik olmasıdır. Londra'da inşa edilmekte olan yeni bir stadyum ise her iki futbol türünün de oynanabileceği yenilikçi bir teknoloji ile donatılmış.

İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur'ün yeni stadyumu 2015'de tanıtıldı ve 2018'in Ağustos ayında açılması planlanıyor. 2018/19 futbol sezonuna yetişmesi hedeflenen stadyum, 61 kişilik kapasitesi ile Londra'nın en büyük stadyumu olacak. Ayrıca müthiş bir mühendislik eseri olan yer değiştirebilir sahası sayesinde, her yıl iki Amerikan futbolu maçına da ev sahipliği yapabilecek. Bunun dışında futbol sahasına zarar verilmeden çeştli konserler ve etkinlikler düzenlemek de mümkün olacak.

Bunu gerçekleştirmek için mühendisler alt yüzeye yapay çimden oluşmuş bir Amerikan futbolu sahası inşa etmişler. Gerçek çim barındıran futbol sahası ise, stadyumun bir tarafından otomatik şekilde raylar üzerinde ortaya çıkıyor. Üç parça olarak gelen futbol sahası birleşiyor ve saha kenarları da yeni yüksekliğe göre otomatik şekilde ayarlanıyor. Saha FIFA standartlarına uygun ve bölünme noktaları futbolcular tarafından farkedilmeyecek kadar doğal hazırlanmış.