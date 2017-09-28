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Dursun Özbek’ten flaş Sneijder açıklamaları

Dursun Özbek, eski oyuncuları Sneijder'e yüklendi: "Florya’yı basan kişileri arasında Sneijder’in paralı askerleri vardı... Fransa’daki hali ortada.."

28 Eylül 2017 Perşembe 10:02
Dursun Özbek’ten flaş Sneijder açıklamaları

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, özellikle Sneijder konusunda çok üzerine gelindiğini belirterek, “100-150 kişi tesisleri bastı. Bu kişilerle ilgili araştırma yaptık. İçlerinde Sneijder'in paralı askerleri vardı. Sosyal medyada da durum farklı değildi.

O zaman kontrolü kaybedip motivasyonumuzu yitirsek işimiz zordu. Sneijder, hocanın sistemine uymuyordu. İşte Fransa'daki hali de ortada” dedi.

Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Demir’in haberine göre Hollandalı futbolcuyu aslında iki sezon önce göndermek istediklerini dile getiren Galatasaray Başkanı, “Bu konuda medya da doğru yönlendirmedi. Bize kalsa iki sene önce gönderirdik. Ancak medya destek vermedi” ifadesini kullandı.

Özbek, önceki gün Leipzig formasıyla son yarım saat Beşiktaş'a karşı oynayan Bruma için ise şunları söyledi:

‘Loca kalmadı'

“Bruma'yı satarken de çok zorlandık. Para kazanmak için satmadık. Tudor disiplinsiz buluyordu. Ancak iyi rakama sattığımızı düşünüyorum. Bugün herkesin övgüler yağdırdığı transferlerin yarısını bu satıştan aldığımız parayla gerçekleştirdik.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek localar konusunda ise bir müjde verdi. Sarı-kırmızılı kulübün patronu, sezon başlarken ellerinde kalan locaların tamamının tükendiğini söyledi. Böylece sezon başladıktan sonra Galatasaray 50'ye yakın loca satmış oldu.

‘Ergün bir proje'

Bütün transferlerde en son kendisinin imzasının olduğunu anlatan Dursun Özbek, “43 yıldır ticaretin içindeyim ve imza atıyorum. Eğer imzam varsa o işi incelerim. Transferler de böyle… Hepsi en son bana geldi. Ancak profesyonellere de bu noktada güvenmek gerekir. Cenk Ergün işini iyi yapıyor. Biz de destekledik. Florya'da bu yapının oluşmasına geçen sene karar verdik. Bu anlamda Cenk Ergün bizim için bir proje. Cenk de kurslara gitti ve sportif direktörlük belgesi aldı” diye konuştu.

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