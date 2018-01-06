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Dursun Özbek’ten seçim açıklaması

Özbek: Galatasaray’a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:44
Dursun Özbek’ten seçim açıklaması
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Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı sonrasında Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Divan kurulunun Galatasaray’ın önemli kurumlarından biri olduğunu belirten Özbek, “Divan kuruluna üye olmaya 166 kişi hak kazandı. Yeni katılan üyelerin hayırlısı olmasını diliyorum” dedi.

Özbek, 2018 yılının Türk spor camiasına hayırlı geçmesi temennisinde bulunarak, “Galatasaray’ın da başarılar dolu geçirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Galatasaray genel kurul üyelerini seçime davet ediyorum”

Galatasaray’da seçim hazırlıklarının bayram havasında geçtiğini vurgulayan Başkan Özbek, “Çünkü Galatasaray’ın en yüksek organı olan genel kurul bir araya gelir. Ben bütün Galatasaray genel kurul üyelerini seçime davet ediyorum. Dolayısıyla 2018 yılı da bu açıdan önemli olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“İkinci yarıda daha başarılı bir Galatasaray bulacağız”

Futbol takımının yarın başlayacak Antalya kampının hatırlatılması üzerine Özbek, “İyi bir kamp süreci geçireceğiz. 1 hazırlık maçımız olacak. Futbolculara, teknik heyete iyi bir kamp süreci diliyorum. İkinci yarıya başladığımız daha kuvvetli daha başarılı bir Galatasaray bulacağız” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok”

20 Ocak’ta yapılacak seçimin güzel geçeceğini ümit ettiğini söyleyen Özbek, “Galatasaray’ın yelpazesi çok geniş. Galatasaray’a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok” dedi. Transfer ve takımdaki kontenjan sayısı konusunun teknik kadronun işi olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, “Florya’da bu konu hakkında çalışmaları devam ediyor. Gerekeni yapacaklardır” diye konuştu.

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