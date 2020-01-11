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Efes, Barça'yı devirdi! İnanılmaz maç...

Euroleague'de normal sezonun 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'yı nefes kesen maçın ardından 86-82 mağlup etti ve 15. galibiyetini elde ederek Real Madrid ile zirve ortaklığını sürdürdü. Barcelona son çeyrekte seyirci desteği ile inanılmaz bir performans sergiledi ancak tribünleri Shane Larkin susturdu!

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:06
Efes, Barça'yı devirdi! İnanılmaz maç...

Euroleague’de normal sezonun 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Efes, parkeden 86-82’lik skorla galip ayrıldı. Efes, ilk üç çeyreği önde götürdü ancak son periyodun ilk bölümünde yürekler ağızlara geldi!

Oyunu tamamen domine eden ve seyircisinin de desteği ile rüzgarı arkasına alan Barcelona, çeyreğin ilk bölümünü 14-0 önde götürdü, öne de geçti ama Efes, inanılmaz bir direnç gösterdi ve maçı yine Larkin’in liderliğinde 86-82 kazanmayı başardı.

Barcelona bu sonuçla 13 galibiyette kaldı ve 15. galibiyetini elde eden temsilcimiz Anadolu Efes’in ardında ikinci sırada kaldı. Efes ve Real Madrid, 15’er galibiyetle zirveyi paylaşırken, Barça 13 galibiyetle üçüncü sırada kaldı.

Efes yeniden doğdu!

Son bölümde Barcelona’nın kurduğu büyük baskı esnasında Ergin Ataman iki teknik faul ile oyun dışında kaldı. Son çeyrekte Barça 14-0 öndeyken Ataman’ın atılmasından sonra Efes adeta yeniden doğdu!

Ev sahibinde Brandon Davies 20 sayıyla, Nikola Mirotic ise 14 sayı ve 8 ribaund ile maça damga vurdu, Efes’te ise Shane Larkin 26 sayıyla yine yıldızlaştı, Larkin’in yanında Chris Singleton 17 sayı ve 8 ribaund kaydetti.

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Efes
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