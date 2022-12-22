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Efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun ağırlaştığı, kanserinin ilerlediği duyuruldu.

22 Aralık 2022 Perşembe 09:29
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Efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı



Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin kanser tedavisi gördüğü hastane, futbol efsanesinin hastalığının ilerlediğini açıkladı.

Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Pele'nin kızı Kely Nascimento ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini aktardı.

Nascimento, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen 82 yaşındaki Pele, geçtiğimiz yıl kalın bağırsağından tümör operasyonu geçirmiş ve üç hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye yatırılmıştı.

Milli formayla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kaldıran Pele için Dünya Kupası 2022 Katar'da Brezilyalı oyuncular sahada Pele posteri açmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaPeleSağlıkDurumu
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