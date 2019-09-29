Efsane isim Belhanda'yı yerden yere vurdu!

Ben bugüne kadar böyle kötü derbi seyretmedim. Bugüne kadarki en kötü derbi olabilir

Galatasaray üst üste 3 tane pas yapamadı. Böyle nasıl oynayacaksın? Falcao orta yapılmadan nasıl gol atacak? Ben bugün Galatasaray'dan bir tane orta görmedim.

Galatasaray'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı

BÖYLE FUTBOLCU SEVMEM

Belhanda 5 metre sprint yapamadı. Topu kazanınca hiçbir şey yapamıyordu. Fenerbahçe atağa çıkarken herkes yerinde duruyordu. Ortaları da atamıyor. Ben böyle futbolcu sevmem. Orta saha hücumlu olmalıdır, sprintsiz futbol oynamaz, bir şey yapmalısın.

Tüm pasların isabetsiz, ne orta sahaya ne forvete top atamıyorsun. Sprint atamıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, tüm pasların hatalı. Feghouli çıkarken ben Belhanda çıkacak sandım, inanamadım. Bir futbolcu olarak ben Belhanda'yı beğenemiyorum.

Bugün sahada Galatasaray'da Cevad Prekazi ve Tugay olsa Galatasaray kazanırdı. Tugay çok büyük oyuncuydu, her şeyi değiştirebilirdi.