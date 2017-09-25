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Efsane zirvede başladı

GAÜ Çetinkaya, konuk ettiği Ozanköy’ü 3-0 mağlup ederek ilk haftasından averajla liderlik koltuğunu oturdu

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:53
Efsane zirvede başladı

K-Pet Süper Lig’de başkent ekibi GAÜ Çetinkaya, konuk ettiği Ozanköy’ü 3-0 mağlup ederek ligin ilk haftasından averajla liderlik koltuğunu oturdu. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Eko, Faye ve Herman kaydetti.

Önemli anlar

7.dakikada İbrahim’in ara pasında Faye kale sahasına sert bir vuruşla topu yandan az farkla auta attı.

13.dakikada Hasan Yanaroğlu’nun sağ çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

28.dakikada Sercan kaleci ile karşı karşıya kaldı, yerden şutunu kaleci önledi.

29.dakikada Eko, İbrahim Çıdamlı’dan aldığı pas ile ceza sahasına girerek yerden bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

İlk devre 1-0 GAÜ Çetinkaya üstünlüğü ile sona erdi.

53.dakikada Eko’nun serbest vuruşı8nda top üst direğe de çarparak auta gitti.

65.dakikada Herman soldan ceza sahasına girerek pasında Faye uygun durumda skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

75.dakikada Herman, İbrahim Çıdamlı’nın ortasında kafa vuruşundan skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşma 3-0 GAÜ Çetinkaya üstünlüğünde sona erdi.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 25.09.2017 15:09
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