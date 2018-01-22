Efsane zorlanmadı

BRT Spor'un haberine göre, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda turu geçen son takım GAÜ Çetinkaya oldu.

GAÜ Çetinkaya konuk ettiği Maraş’ı rahat bir oyun sonunda 7-3 yenerek ikinci tura yükseldi.

Maça GAÜ Çetinkaya hızlı başladı.

Henüz 6. dakika dolmadan GAÜ Çetinkaya skoru 3-0 yaparken, goller 3. dakika Mustafa kendi kalesine, 4. dakika Eko ve 6. dakikada Esin’den geldi.

Dakika 15’te Sercan farkı 4’e çıkarırken, dakika 25’te Faye skoru 5 – 0 yaptı. Dakika 30’da ise Maraş ilk golünü Yavmi ile buldu. 5 – 1 İlk devrenin skorunu belirleyen gol ise 33’te Esin’in penaltı golüyle geldi. 6-1

İkinci devre GAÜ Çetinkaya’nın oyunu rölantiye almasından yararlanan Maraş, goller buldu. 51’de Çağlar skoru 6-2 yaparken, 68’te sahneye çıkan Esin, hat trick yaparken, skor da 7-2 oldu. 80. dakikada ise Maraş’tan Eren skoru belirledi. 7-3

Bu skorla GAÜ Çetinkaya turu geçen taraf oldu.