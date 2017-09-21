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Ekici: "Beşiktaş derbisinin önemini takım olarak biliyoruz"

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mehmet Ekici, Beşiktaş derbisinin önemini bildiklerini söyleyerek, galip gelmek istediklerini belirtti.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:56
Ekici: "Beşiktaş derbisinin önemini takım olarak biliyoruz"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Nabil Dirar ile Mehmet Ekici, Ülker Stadyumu’nda bulunan Fenerium mağazasında imza gününe katıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, mağaza dışında uzun kuyruklar oluştururken, futbolculara formalarını imzalatıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Dirar ve Mehmet Ekici, imza gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her iki oyuncu da yeni sezon formalarından çubuklu olanını beğendiklerini söyledi.

Dirar: “Beşiktaş maçından umarım istediğimiz sonucu alırız”

Bu hafta Ülker Stadyumu’nda oynayacakları Beşiktaş derbisinin sorulması üzerine Dirar, “Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında aldığımız galibiyet önemliydi. O maçın öncesinde de söyledim. Birbirimize alışıyoruz. Artık daha organize bir takım görüntüsü veriyoruz. İlk 4 haftayı istediğimiz gibi geçirmedik. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanmamız moral oldu. O maçın ardından derbi hazırlıklarını sürdürüyoruz. Herkesin sabırsızlıkla beklediği bir derbi var. Ben de buraya büyük karşılaşmalar oynamaya geldim. Bu hafta sakatlığımdan dolayı takımdaki yerimi alamayacağım. Ama ilerleyen haftalarda takıma döndüğümde böyle büyük maçlarda oynayacağım. Umarım istediğimiz sonucu alırız” şeklinde konuştu.

Mehmet Ekici: “Beşiktaş maçı bizim için çok önemli”

Beşiktaş maçının önemini takım olarak bildiklerini ifade eden Mehmet Ekici, “Bizim için çok önemli. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Herkesin bildiği gibi önemli bir maç. Herkesin iyi hazırlandığını düşünüyorum. İnşallah hafta sonu istediğimizi sahaya yansıtırız” diye konuştu.

“Her maçta yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum”

Geçtiğimiz sezon oynamamasının bu sezonki performansını etkilendiği şeklinde sorulan soruya Ekici, “Sıkıntılar yaşandı ama size katılmıyorum. Her maç önemli. Her maçta yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Ben derbi maçı diye ayırt etmiyorum. Benim için her çıktığım maç önemli” şeklinde konuştu.

“Hocam şans verirse derbide oynarım”

Sakat olduğu dönemde boş durmadığını ve salonda çalıştığını vurgulayan Mehmet Ekici, “Sakatlığım uzun sürdü. Hocam şans verirse oynarım. Hocamıza kalmış. Onun kararına saygı duyarım. Ben elimden geleni yapacağım. Önemli olan takım olarak mücadele etmemiz ve 3 puanı almamız” ifadelerini kullandı. 

İhlas Haber Ajansı

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