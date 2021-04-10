El Clasico: Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği El Clasico, bugün oynanacak.



Real Madrid'in ev sahipliğinde Alfredo di Stefano Stadı'nda yapılacak 30. hafta karşılaşması, bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.



Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.