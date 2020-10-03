Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan korona virüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.
Genç futbolcu, Napoli ile bu sezon 2 resmi maç görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Eljif Elmas'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Serie A ekibi Napoli'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas'ın corona virüs testi pozitif çıktı.
03 Ekim 2020 Cumartesi 21:32
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Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan korona virüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.