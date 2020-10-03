Eljif Elmas'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan korona virüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Genç futbolcu, Napoli ile bu sezon 2 resmi maç görev aldı ve 1 gol kaydetti.