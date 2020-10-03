Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Telefon hırsızı mahkemeye çıktı
Telefon hırsızı mahkemeye çıktı
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...

Eljif Elmas'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Serie A ekibi Napoli'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas'ın corona virüs testi pozitif çıktı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 21:32
527 Okunma
Eljif Elmas'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan korona virüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.
Genç futbolcu, Napoli ile bu sezon 2 resmi maç görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)
Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)
Fenerbahçe 9 numarasını resmen açıkladı
Fenerbahçe 9 numarasını resmen açıkladı
Spor Dairesi: "Antrenmanlara 'temassız' ve 'az risk' teşkil edecek şekilde başlanabilir"
Spor Dairesi: "Antrenmanlara 'temassız' ve 'az risk' teşkil edecek şekilde başlanabilir"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim