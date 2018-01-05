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Elmander futbolu bıraktı

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''Alanı genç oyunculara bırakma zamanı''

05 Ocak 2018 Cuma 15:53
Elmander futbolu bıraktı
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İsveç'te Orgyrte forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'da ismi Fatih Terim'in yardımcıları arasında geçen Elmander bu açıklamayı instagram hesabından yaptı.

Elmander yaptığı açıklamada "Bugün benim için kenara çekilip, alanı genç jenerasyona bırakma zamanı. Bütün kariyerim boyunca bana destek olan bütün kulüplerime ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük macerayı yaşadığım için çok gururlu ve şükran doluyum." ifadelerini kullandı.

İsveç 2. Lig takımlarından Orgyrte forması giyen Elmander'in kulüp başkanı, futbolcusunun Terim'in yardımcısı olacağı haberlerini şaşkınlıkla karşılamış, ''Böyle bir durumdan haberim yok. Giderse saygı duyarız ancak umarım bizimle kalır'' açıklamasını yapmıştı.

İsveçli futbolcunun Türkiye'ye gelerek Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başlaması bekleniyor

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