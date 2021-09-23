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Emre Demir resmen Barcelona'da

Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'in transferini açıkladı. Genç oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi

23 Eylül 2021 Perşembe 19:58
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Emre Demir resmen Barcelona'da

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Emre Demir’in İspanyol ekibi Barcelona’ya transferi duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama, “Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig’in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı” denildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO!

Barcelona'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi."

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