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Emre Mor adım adım Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak istiyor. Sarı Kırmızılılar, yaptığı ilk görüşmedenolumlu yanıt aldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
Emre Mor adım adım Galatasaray’a geliyor!
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Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.

İspanyol kulübü, Emre Mor’un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre’yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.

Dortmund’dan Celta Vigo’ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.

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