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Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı

22 Ağustos 2021 Pazar 16:29
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Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı

Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Milli futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Oyuncunun yarı maaşını Fatih Karagümrük ödeyecek. Bir dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen Emre Mor, Karagümrük'te kendisini kanıtlamak istiyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Oyuncunun yarı maaşını İstanbul ekibi karşılayacak.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON OLMADI

Emre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak kulüpler buna sıcak bakmamıştı.

17 MAÇTA GOL VE ASİST YOK

Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 11 maça çıkan Emre Mor 1 gol ve 1 asist üretti. Galatasaray'da da kiralık oynayan Emre Mor, çıktığı 17 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Anahtar Kelimeler:
Emre Mor
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