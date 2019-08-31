Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Emre Mor özür diledi!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart için özür dilerken, ispatlaması gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğini ve en iyi Emre’yi sahada izleteceğini söyledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
Emre Mor özür diledi!

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan çıkan sarı-kırmızı futbolcu Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bireysel olarak kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten Mor, “Galatasaray gibi bir kulüpteyseniz beklentiler her zaman en yüksektedir. Bu beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere göstereceğim. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak ve kazanılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İki futbolcumuz gol attı diye cezalandırıldı!'
'İki futbolcumuz gol attı diye cezalandırıldı!'
Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de!
Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de!
Galatasaray’ın forveti Mbaye Diagne için sürpriz teklif!
Galatasaray’ın forveti Mbaye Diagne için sürpriz teklif!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim