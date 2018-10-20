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Emre Mor'un düşüşü İngiliz basınında: Genç oyuncular için uyarı niteliğinde

Genç oyuncunun defalarca kadro dışı kalması, sosyal medyadaki abartılı paylaşımları ve kendisine yaptırdığı taht hatırlatıldı

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:01
Emre Mor'un düşüşü İngiliz basınında: Genç oyuncular için uyarı niteliğinde

Bir dönem geleceğin yıldızı olarak nitelendirilen 21 yaşındaki futbolcu Emre Mor'un düşüşü İngiliz basınında geniş yer buldu.

Genç oyuncu için, "Emre Mor'un zerafetten düşüşü. Tüm genç oyuncular için bir uyarı, bir örnek niteliğinde" benzetmesi yapan Ada medyası, Emre'nin daha iki yıl önce Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımında oynarken 'Türk Messi' olarak anıldığını hatırlattı ve doğal yeteneği ile Avrupa'nın en potansiyelli ismi olduğu belirtildi.

Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund dönemleri de anlatılan 21 yaşındaki Emre'nin Almanya'da Thomas Tuchel'in sabrını tükettiği ve milli takımdan da kesildiği ifade edildi.

Celta Vigo'da da futbolundan çok teknik direktörüyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldiğine dikkat çekilen Emre Mor'un kadro dışı kalması, sosyal medyadaki abartılı paylaşımları ve kendisine yaptırdığı taht ile hep farklı bir şekilde anıldığı yazıldı.

Tam üç kez kadro dışı kaldı

Emre Mor, Celta Vigo'da üç kez kadro dışı kaldı. İki kez Unzue'nin kadro dışı bıraktığı oyuncuyu, bir kez de Antonio Mohamed cezalandırdı. Emre Mor'un kadro dışı kalma sebeplerini Unzue, antrenmana geç kalma, takım arkadaşlarına saygısızlık ve disiplinsizlik olarak açıklamıştı.

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