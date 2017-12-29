Emre Özsin yuvaya dönüyor

Havadis Spor'un haberine göre, GAÜ Çetinkaya forması giyen genç futbolcu Emre Özsin alt yapısından yetiştiği ve yıldızını parlattığı Mağusa Türk Gücü’ne geri dönüyor. Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezon GAÜ Çetinkaya’ya bonservisli olarak verdiği genç yıldızını geri alıyor. Sezon öncesinde Türkiye BAL ekiplerinden Dersimspor ile de anlaşma yapan ancak sonrasında yeniden yurda dönen Emre bu sezon Çetinkaya formasıyla 14 haftada da kadroda yer almasına rağmen genç forvet bir türlü istediği süreyi alamadı. Turan Altay’ın da gözden çıkardığı Emre için eski takımı MTG devreye girdi. Yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı ve MTG eski oyuncusu Emre’yi devre arasında bonservisli olarak yeniden kadrosuna katacak.