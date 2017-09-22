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En çok forması satın alınan o oldu

Süper Lig oyuncuları içerisinde şu ana kadar en çok forması satılan ismin Bafetimbi Gomis olduğu öğrenildi.

22 Eylül 2017 Cuma 14:14
En çok forması satın alınan o oldu

Galatasaray, şimdiden 290.000 forma satışına ulaştı. Besiktaş'ın 270.000 satış yaptığı öğrenilirken, lige kötü başlayan Fenerbahçe'nin ise 200.000 barajını Alanyaspor galibiyeti sonrasında aştığı gelen haberler arasında.

Forması en fazla satılan oyuncu ise Galatasaraylı Gomis oldu. Fransız forvetin şu ana kadar 85.000 adet forması satıldı.

Beşiktaş'ta ise taraftarlar en çok Ricardo Quaresma'nın formasını satın aldı. Portekizli futbolcunun forması yaklaşık 50.000 adet satıldı Yeni transferler Alvaro Negredo ile Gary Medel'in forma satışında Portekizli yıldızın gerisinde kaldı. Fenerbahçe'de en fazla forma sattıran isimse hala Robin van Persie.

Hollandalı yıldızın satış rakamı 30.000'e yaklastı. Özellikle Fenerium'ları ziyaret eden yabancı konukların büyük kısmının hâlâ Van Persie forması istediği belirtiliyor.

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