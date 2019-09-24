Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
Son Dakika
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...

En farklı galibiyet MTG’den

U21 Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı.

24 Eylül 2019 Salı 09:41
En farklı galibiyet MTG’den

İlk iki haftada puan kaybı yaşamayan Doğan Türk Birliği, Yenicami, Baf Ülkü Yurdu ve Merit Alsancak Yeşilova liderlik koltuğunu paylaşırken, averajla Girne temsilcisi DTB zirvede bulunuyor. 

En farklı galibiyet MTG’den

Toplam 43 golün atıldığı ikinci haftanın en farklı galibiyetini Göçmenköy karşısında 12-0’lık skorla Mağusa Türk Gücü elde etti. Haftanın tek beraberliği 2-2’lik skorla Düzkaya-Küçük Kaymaklı maçında çıkarken, Türk Ocağı konuk ettiği Çetinkaya’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Şampiyonluk adaylarından Yenicami, Hamitköy’ü 3-0, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir’I 7-0, Doğan Türk Birliği, Lefke’yi 5-1, Merit Alsancak Yeşilova ise Gençlik Gücü’nü 4-1 yendi. İlk haftanın puansız iki ekibinin mücadelesinde ise Gönyeli deplasmanda Binatlı’yı 3-0 mağlup ederek üç puanla tanıştı.

2.haftanın toplu sonuçları şöyle:

Yenicami 3-0 Hamitköy

Gençlik Gücü 1-4 M.A.Yeşilova

Türk Ocağı Limasol 2-1 Çetinkaya

Binatlı 0-3 Gönyeli

Cihangir 0-7 Baf Ülkü Yurdu

Göçmenköy 0-12 Mağusa Türk Gücü

Lefke 1-5 Doğan Türk Birliği

Düzkaya 2-2 Küçük Kaymaklı

Gol Krallığı

11 gol: Arda Eren Metin (DTB)

7 gol: Berkant Demir (Çetinkaya)

6 gol: Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu)

4 gol: Güvenç Sakallıoğlu (DTB), Abdülaziz Köse (MTG), Koray Özteknik (YAK)

U21 Süper Lig’de 3.hafta programı

28 Eylül Cumartesi

Doğan Türk Birliği-Yenicami

Çetinkaya-Mağusa Türk Gücü

Hamitköy-Binatlı

M.A.Yeşilova-Düzkaya

29 Eylül Pazar

Gönyeli-Gençlik Gücü

Küçük Kaymaklı-Cihangir

Baf Ülkü Yurdu-Türk Ocağı Limasol

Lefke-Göçmenköy

Fotoğraflar: FOTO USAL

HABER KIBRIS-Necmi Usal

banner22
Anahtar Kelimeler:
U12GençHaberKırbısGündemMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikret Orman'dan İstifa Kararı
Fikret Orman'dan İstifa Kararı
KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası
KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim