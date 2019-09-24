İlk iki haftada puan kaybı yaşamayan Doğan Türk Birliği, Yenicami, Baf Ülkü Yurdu ve Merit Alsancak Yeşilova liderlik koltuğunu paylaşırken, averajla Girne temsilcisi DTB zirvede bulunuyor.
En farklı galibiyet MTG’den
Toplam 43 golün atıldığı ikinci haftanın en farklı galibiyetini Göçmenköy karşısında 12-0’lık skorla Mağusa Türk Gücü elde etti. Haftanın tek beraberliği 2-2’lik skorla Düzkaya-Küçük Kaymaklı maçında çıkarken, Türk Ocağı konuk ettiği Çetinkaya’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Şampiyonluk adaylarından Yenicami, Hamitköy’ü 3-0, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir’I 7-0, Doğan Türk Birliği, Lefke’yi 5-1, Merit Alsancak Yeşilova ise Gençlik Gücü’nü 4-1 yendi. İlk haftanın puansız iki ekibinin mücadelesinde ise Gönyeli deplasmanda Binatlı’yı 3-0 mağlup ederek üç puanla tanıştı.
2.haftanın toplu sonuçları şöyle:
Yenicami 3-0 Hamitköy
Gençlik Gücü 1-4 M.A.Yeşilova
Türk Ocağı Limasol 2-1 Çetinkaya
Binatlı 0-3 Gönyeli
Cihangir 0-7 Baf Ülkü Yurdu
Göçmenköy 0-12 Mağusa Türk Gücü
Lefke 1-5 Doğan Türk Birliği
Düzkaya 2-2 Küçük Kaymaklı
Gol Krallığı
11 gol: Arda Eren Metin (DTB)
7 gol: Berkant Demir (Çetinkaya)
6 gol: Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu)
4 gol: Güvenç Sakallıoğlu (DTB), Abdülaziz Köse (MTG), Koray Özteknik (YAK)
U21 Süper Lig’de 3.hafta programı
28 Eylül Cumartesi
Doğan Türk Birliği-Yenicami
Çetinkaya-Mağusa Türk Gücü
Hamitköy-Binatlı
M.A.Yeşilova-Düzkaya
29 Eylül Pazar
Gönyeli-Gençlik Gücü
Küçük Kaymaklı-Cihangir
Baf Ülkü Yurdu-Türk Ocağı Limasol
Lefke-Göçmenköy
Fotoğraflar: FOTO USAL
HABER KIBRIS-Necmi Usal