İlk iki haftada puan kaybı yaşamayan Doğan Türk Birliği, Yenicami, Baf Ülkü Yurdu ve Merit Alsancak Yeşilova liderlik koltuğunu paylaşırken, averajla Girne temsilcisi DTB zirvede bulunuyor.

En farklı galibiyet MTG’den

Toplam 43 golün atıldığı ikinci haftanın en farklı galibiyetini Göçmenköy karşısında 12-0’lık skorla Mağusa Türk Gücü elde etti. Haftanın tek beraberliği 2-2’lik skorla Düzkaya-Küçük Kaymaklı maçında çıkarken, Türk Ocağı konuk ettiği Çetinkaya’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Şampiyonluk adaylarından Yenicami, Hamitköy’ü 3-0, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir’I 7-0, Doğan Türk Birliği, Lefke’yi 5-1, Merit Alsancak Yeşilova ise Gençlik Gücü’nü 4-1 yendi. İlk haftanın puansız iki ekibinin mücadelesinde ise Gönyeli deplasmanda Binatlı’yı 3-0 mağlup ederek üç puanla tanıştı.

2.haftanın toplu sonuçları şöyle:

Yenicami 3-0 Hamitköy

Gençlik Gücü 1-4 M.A.Yeşilova

Türk Ocağı Limasol 2-1 Çetinkaya

Binatlı 0-3 Gönyeli

Cihangir 0-7 Baf Ülkü Yurdu

Göçmenköy 0-12 Mağusa Türk Gücü

Lefke 1-5 Doğan Türk Birliği

Düzkaya 2-2 Küçük Kaymaklı

Gol Krallığı

11 gol: Arda Eren Metin (DTB)

7 gol: Berkant Demir (Çetinkaya)

6 gol: Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu)

4 gol: Güvenç Sakallıoğlu (DTB), Abdülaziz Köse (MTG), Koray Özteknik (YAK)

U21 Süper Lig’de 3.hafta programı

28 Eylül Cumartesi

Doğan Türk Birliği-Yenicami

Çetinkaya-Mağusa Türk Gücü

Hamitköy-Binatlı

M.A.Yeşilova-Düzkaya

29 Eylül Pazar

Gönyeli-Gençlik Gücü

Küçük Kaymaklı-Cihangir

Baf Ülkü Yurdu-Türk Ocağı Limasol

Lefke-Göçmenköy

Fotoğraflar: FOTO USAL

HABER KIBRIS-Necmi Usal