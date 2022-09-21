Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Kendisini uyaran polislere saldırdı
Kendisini uyaran polislere saldırdı
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
banner107

"En iyi şekilde hazırlanacağız"

Milli futbolcu Ozan Kabak, "Gol yememek ekstra bir gurur kaynağı oluyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız" dedi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 20:37
11 Okunma
"En iyi şekilde hazırlanacağız"



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk edecek.

Ay-yıldızlı ekibin 22 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, karşılaşma öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tanıdığı bir lige geri döndüğünü belirten Ozan Kabak, "Geçen seneki Ozan ile bu seneki Ozan arasında düşünce ve çalışma olarak hiçbir fark yok. Tek fark daha düzenli, daha tanıdığım bir lige geçtim. Etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona iyi başladık. Sonuçlar da gelince kendimi çok iyi bir ortamda buldum. İyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"Benim iyi bir oyuncu olduğuma güvenen insanlar var"

Sezona oldukça iyi başladığını ve devamını getirmek istediğini söyleyen Ozan Kabak, "Sezona 2 golle başladım. Ayrıca takım olarak da 2 galibiyetle başladık. Takımla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Hoffenheim'da bana güvenen, benim iyi bir futbolcu olduğuma güvenen insanlar var. Bu beni ekstra motive etti. Bundesliga'nın oyun stilime uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Onun için de adaptasyon sorunu çekmedim. İyi bir şekilde sezona girdik. İnşallah böyle devam eder ve sezonu üst sıralarda tamamlarız. İlk 4 maçı gol yemeden kazandık. İnşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanırız. İnşallah B Ligi'ne çıkacağız. Ardından da A Ligi gelir. Heyecanlıyız, iyi hazırlandık. Yarın güzel bir galibiyetle bunun meyvelerini toplarız." şeklinde konuştu.

"İki maçı da gol yemeden kazanacağız"

Grup belli olduktan sonra teknik direktör Kuntz'un kendilerine gol yemeden tüm maçları kazanma hedefi koyduğunu belirten genç stoper, "Gruplar belli olduktan sonra hocamız 6 maçı da kazanmamız ve gol yemeden grubu lider olarak tamamlamamız lazım demişti. Hedefimizi böyle koymuştuk. Şu ana kadar 4 maçta bu hedefe ulaştık. 2 maçımız kaldı. Tabii ki savunma oyuncuları olarak gol yemeden kazanmak önceliğimiz. Bu ekstra bir sorumluluk yüklemiyor bize tam tersine motivasyon sağlıyor. Gol yememek ekstra bir gurur kaynağı oluyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Milli FutbolcuOzan Kabak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
10 yaşında 30 kupa sahibi
10 yaşında 30 kupa sahibi
Milli ara ne zaman bitiyor?
Milli ara ne zaman bitiyor?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim