Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99547
ALTIN
235.939
DOLAR
6.1135
STERLİN
8.0109
EURO
7.1856
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"

Enduro tırmanma yarışı yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği Enduro Tırmanma yarışı Alsancak’ta MAR Construction sponsorluğunda yapıldı.

25 Eylül 2018 Salı 09:56
Enduro tırmanma yarışı yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sezonun tek Enduro Tırmanma yarışı, MAR Construction sponsorluğunda Alsancak bölgesinde yapıldı. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda, zorlu fakat keyifli olan parkuru 36 yarışmacı üçer kez geçti.

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’na puan veren yarış Cross ve ATV olmak üzere 2 kategoride toplam 7 sınıfta yapıldı. MX1A’da Yunus Özyay, MX1B’de Ali Savaşan, MX2’de Barış Hürkol Cross kategorisinde sınıflarını kazanan isimler oldular. ATV1 sınıfında Buğra Tabak, ATV2 sınıfında Halil Ersoy, ATV3 sınıfında Şevki Akdeniz ve ATV4 Sınıfında Sona Singh en büyük kupaları almaya hak kazanan isimler oldular.

MAR Construction sponsorluğunda yapılan yarış; Alsancak Belediyesi, Capital Radyo, Capital Türk ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilirken, yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını MAR Construction adına Mehmetali Refikoğlu, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu takdim etti.

Dereceye girenler:

MX1A

1.Yunus Özyay (46)

2.Yücel Topcu(7)

3.Faik Enderoğlu (461)

MX1B

1.Ali Savaşan (111)

2.Çağlar Çakır (9)

3.Sami İsak (89)

MX2

1.Barış Hürkol (27)

2.Hasan Sezgin (92)

3.Fırat Demir (238)

ATV1

1.Buğra Tabak (126)

2.Ahmet Türkoğlu (303)

3.Caner Müjde (363)

ATV2

1.Halil Ersoy (700)

2.Doğuş Acaröz (14)

3.Şakir Altaylı (278)

ATV3

1.Şevki Akdeniz (611)

2.Vural Tabak (333)

3.Mehmet Damdelen (96)

ATV4

1.Sona Singh (91)

2.Buğur Kambillili (10)

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Motosiklet KurumuEnduro Tırmanma YarışıAlsancakMAR ConstructionSporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taekwondo’da, Bozatlı adına yarıştılar
Taekwondo’da, Bozatlı adına yarıştılar
Plümer’de Esendağlı kardeşler zirvede
Plümer’de Esendağlı kardeşler zirvede
Beşiktaş’tan Avrupa’da tarihi yükseliş
Beşiktaş’tan Avrupa’da tarihi yükseliş

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim