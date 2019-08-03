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Enduro’da 3'üncü randevu!

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:48
Enduro’da 3'üncü randevu!

5 yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası üçüncü yarışı, “Tamöz Oto Enduro Yarışı”, yarın yapılıyor. Kalkanlı’da yapılacak yarışın başlama saati 17.00 olarak açıklandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nın üçüncü yarışı yarın Kalkanlı’da yapılıyor. Tamöz Oto sponsorluğunda yapılacak yarış, yaklaşık 8,25 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak. Güven Sigorta, Lungo Cafe, Dağyaran Otomotiv, Taner Özdaş Süleyman Ltd., Akman Reklam ve F.A. İşletmeleri’nin de katkılarıyla yapılacak yarışın 7 sınıfta mücadelelere sahne olacağı duyuruldu. 17.00’de başlayacak yarışın takribi 19.30’da son bularak ödül töreninin yapılması planlanıyor.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
KKTC 2019 Enduro ŞampiyonasıYarışKalkanlıSporHaberGündemKıbrıs
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