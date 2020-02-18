Endüstriyel futbol ve dönüşüm

ENDÜSTRİYEL FUTBOL ve DÖNÜŞÜM

Futbol artık bir kitle sporu değil, ‘kitleleri yönetenlerin’ sporudur mâlumunuz üzere.

“Futbol en büyük kitle sporudur” diye dillendirilen klişe deyişe maalesef artık

katılmıyorum. Bu saptama Hun Türkleri’nin futbol dünyası için geçerli olabilir ama günümüz

futbol disiplini için geçerli değil. 300 bin futbol kulübü, 240 milyon aktif lisanslı futbolcu ve

300 milyar USD’lik finansmanı olan ‘bacası tütmeyen sanayi’ tanımlaması sizi yanıltmasın.

Küresel ısınma sayesinde sayıları giderek azalan buzul dağlarının görünen yüzünde bu

rakamlar var ama görünmeyen yüzünde de Titanic yolcu gemisi gibi buzula çarpıp, su almaya

başlayan bir futbol dünyası var artık. Artık “Futbol kitlelerin değil, kitleleri yönetenlerin

sporudur” demekte fayda var, zira perde gerisinde şike, şiddet, doping, müşterek bahis

çeteleri, şantaj ve terör gibi kemiren gibi kanserli hücreler var üstümüzden uzak. Futbolun

yeni sahiplerinin amacı; ‘Herhangi bir spor etiğini veya ahlâkını savunmak değil,

yatırımlarını verimli kılıp, kârlarını artırmaktır’. İşte, bu duruma paralel olarak da;

“Futbol artık vahşi kapitalizmin oyuncağı oldu” demişti bir köşe yazısında Spor

Sosyoloğu Simon Kuper.

Geçmiş dönemde futbolun yoğun bir şekilde milliyetçilik ve şovenizm tehdidi altında

olduğu düşünüldü ama sınırların kalkması ile küreselleşen bu fâni dünyada futbol artık ‘ticari

bir fuar’ halini aldı. Hatta ve hatta futbol artık ultra-liberal kapitalizmin emrinde bir tür

Troya Atı olduğu izlenimi de uyandırıyor. Racing Club de Paris’in Kulüp Başkanı Jean-Luc

Lagardere; “Ekonomi alanında savaş veren firmalar için kullanılan sportif model,

başarının en önemli anahtarıdır” demişti. Haklı da, zira spor 2,5 milyar insanın direkt

ilgilendiği birinci hobisi. Bu durumdan yararlanan piyasa; simgelerini, değerlerini ve

yöntemlerini yaymak için futbolu kullandı. Her yeri işgal eden reklamların ve diğer mali

atılımların sonucunda Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların transfer ücreti, yeşil

banknotlardan döşenmiş halılara dönen çim sahalarda çırpınıp duran genç insanların gelir ve

servetleri artık kimseyi rahatsız etmiyor. Bununla beraber TV kanallarının reyting oranlarını

ve kulüplerin kasalarını beslemeye yönelik maç yayınlarındaki sınırsız artış da usandırıcı bir

hâl aldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Avrupa Komisyonu genç oyunculara dayatılan ve uzun vadede bir tür emek sömürüsü

ve modern kölecilik biçimine benzetilebilecek uygulamanın önünü almaya çalışıyor

bugünlerde. O günlerde ‘Avrupa Birliği’nin (AB) kalbinde Brüksel, Brüksel’in de

kalbinde de yine futbol gündemdeydi’. Biz daha o yıllarda futbolumuza ilişkin sığ

görüşlerle birbirimizi didiklerken, adamlar futbolda yeni bir ‘reform’ peşindeydiler.

Brüksel’in birçok liberal maske altındaki faşist kurumları bile birdenbire futbola yönelik

sosyal bir yaklaşıma sürüklenmek üzereydi. Aslında bu sonucun altındaki tek neden; Avrupa

Birliği Hukuku’nun düzenlediği serbest rekabet konusundaki insani açılımlardı. Artık bu

çerçevede futbolcu sözleşmelerindeki geçerlilik süresi sınırlandırılacaktı. Bunun yanında 18

yaşından küçük oyunculara uluslararası transfer yasağı da getirilmesi, yaşları 18-23 arasında

değişen oyuncuların transferi durumunda yetiştirici kulüplere bir bedel ödenmesi ‘futbolcu

merkezli’, bir oyuncu en çok yılda 1 kez transfer yapabilir yaptırımı da ‘kulüp merkezli’ bir

açılımı öngörüyordu.

Reşit olmamış oyuncuların korunması, yetiştirici kulüplerin korunması, sürekli serbest

dolaşım murad ediliyordu ve bu konuda da başarılı olundu. Bu süreçte FIFA ve UEFA’ya

karşın “Padişahım böbürlenme, senden büyük Allah var” merkezli bir Avrupa Komisyonu

vardı. Süreç devam ederken ‘Bosman Kararı’ dahada aktifleşti. Eğer AB vatandaşıysanız,

sözleşmeniz biter bitmez AB’ye bağlı herhangi bir ülkede yabancı statüsünde olmadan

mesleğinizi icra edebilirsiniz kesmedi, işin içine bir de ‘tarihi bütünlük’ meselesi girdi. Eğer

oyuncunun vatandaşı olduğu ülke, transfer olmak istediğiniz ülke ile bir tarihi bütünlüğü varsa

yine yerli statüde oynama şansı veriliyordu. Portekiz ve Arjantin vatandaşları da bu karardan

yararlanma fırsatı buldular. Savaş henüz kazanıldı mı? Asla.

Paranın sporun özüne yaptığı müdahale konusu artık apaçık ortada. Özelde sporu,

genelde ise futbolu pazarlama konusunda uzmanlaşmış medya patronları, her geçen gün daha

da vahşileşmekte. Müsabaka başlama saatlerine bile müdahaleyi etmeyi görev bilen sermaye

grupları, futbolu bir spor dalı değil de, bir ‘sirk’ olarak algılamakta ve algılatmakta. Futbol bir

işletme modeli olabilir ancak futbol asla ‘anonim bir şirket’ modunda yönetilmeli mi ayrı bir

tartışma konusu. Yazar Simon Kuper; “Futbol asla sadece futbol değildir” demişti ya

maalesef hemfikiriz. Belki bir gün eski UEFA Başkanı Michel Platini’nin hayali gerçek olur

ve cihana değer. Platini bir basın açıklamasında; “Üstünlüğün parayla kazanılmadığı bir

sistem bulmak gerek. Yoksa bütün yoksullar yok olup gidecek ve zenginler baş başa

kalacak. Ben bu amansız kapitalizmi futbolumda istemiyorum” demişti ama düşüncesi ile

arazideki uygulamaları eş kutuplar gibi birbirini itiyor. Neyse, Sağlıkla... İyi seyirler...