Enner Valencia'yı kimse durduramıyor!

Dünya Kupası fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. 3 puanı bulunan eki ekip, grup liderliği için kritik bir maça çıktı. Hem Hollanda'nın hem de Ekvador'un büyük baskıyla oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Hollanda 1-0 öne geçti. Klaassen'in pasında topla ceza sahasına giren Gakpo, müthiş bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Cody Gakpo, Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda çıktığı ilk iki maçta da gol atan ikinci oyuncu oldu.

VALENCIA YİNE ATTI

Turnuvanın açılış maçında Katar ile karşılaşan Ekvador mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. Ekvador'un 2 golünü de Fenerbahçeli yıldız atmıştı. Hollanda karşısında da takımına beraberliği getiren golü atan Enner Valencia, Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında iddialı hale geldi. Seri paslarla Hollanda ceza sahasına giren Ekvador'da Enner Valencia fileleri havalandırdı ve maçta eşitlik sağlandı. Yıldız golcü turnuvada 3. golüne imza attı.

VALENCIA'YA NAZAR DEĞDİ

Ekvador'da sakatlanan Enner Valencia, sahadan sedyeyle ayrıldı.