Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Enner Valencia'yı kimse durduramıyor!

Turnuvanın ikinci maçları start aldı. Hollanda ile Ekvador'un karşı karşıya geldiği mücadele adeta nefes kesti. 3 puanlı iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta bol gol pozisyonu vardı. Turnuvanın en keyifli maçlarından birinin yaşandığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ekvador'un tek golünü Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti.

25 Kasım 2022 Cuma 20:08
67 Okunma
Enner Valencia'yı kimse durduramıyor!



Dünya Kupası fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. 3 puanı bulunan eki ekip, grup liderliği için kritik bir maça çıktı. Hem Hollanda'nın hem de Ekvador'un büyük baskıyla oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Hollanda 1-0 öne geçti. Klaassen'in pasında topla ceza sahasına giren Gakpo, müthiş bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Cody Gakpo, Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda çıktığı ilk iki maçta da gol atan ikinci oyuncu oldu.

VALENCIA YİNE ATTI

2022-11-25T172216Z_1215531608_UP1EIBP1C92BQ_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-NLD-ECU-REPORT

Turnuvanın açılış maçında Katar ile karşılaşan Ekvador mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. Ekvador'un 2 golünü de Fenerbahçeli yıldız atmıştı. Hollanda karşısında da takımına beraberliği getiren golü atan Enner Valencia, Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında iddialı hale geldi. Seri paslarla Hollanda ceza sahasına giren Ekvador'da Enner Valencia fileleri havalandırdı ve maçta eşitlik sağlandı. Yıldız golcü turnuvada 3. golüne imza attı.

VALENCIA'YA NAZAR DEĞDİ

2022-11-25T175359Z_670509177_UP1EIBP1DPXDF_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-NLD-ECU-REPORT

Ekvador'da sakatlanan Enner Valencia, sahadan sedyeyle ayrıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa derbisinde kazanan MTG
Mağusa derbisinde kazanan MTG
İran, Galler'i duraklamalarda yıktı
İran, Galler'i duraklamalarda yıktı
Cristiano Ronaldo 2 maç ceza aldı
Cristiano Ronaldo 2 maç ceza aldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim