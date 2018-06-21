Erbay Gönelli’ye ödül

BRT Spor'un haberine göre, Araştırmacı Spor Yazarı Yücel Hatay, efsane gol kralı Erbay Gönelli’ye, Dünya Olimpizm Günü’nde REKOR GOL KRALLIĞI BELGESİ vereceğini açıkladı. Belge takdim töreni, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de Kaptan Erbay Spor Tesisleri’nde yer alacak. Kokteylli törende, Armar Ltd. Direktörü Murat Arar da Erbay Gönelli’ye bir ödül verecek.

Yücel Hatay bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Yaptığım araştırma ve incelemelerden elde ettiğim sonuca göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 1955 yılından itibaren düzenlediği en üst düzeydeki futbol ligi maçlarında, Erbay Gönelli’nin arka arkaya 8 ve toplam 10 kez gol kralı olduğunu saptadım. 63 yıldır kırılamayan ve yakın tarihlerde kırılamayacak olan bu rekorun, spor tarihimize not düşülmesi açısından belgelenmesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle hazırladığım ve Erbay Gönelli’nin elde ettiği gol krallıklarının bir dökümünü de içeren belgeyi, Dünya Olimpizm Günü’nde sunmayı kararlaştırdım. Böylece ülkemizde pek fazla vurgulanmayan Olimpizm Günü’nü gündeme getirirken efsanevi golcünün başarısını genç futbolculara hedef göstermek amacını taşımaktayım.”

Erbay Gönelli’nin gol krallıkları

1) 1972-1973 Sezonu: Gönyeli’de 26 gol

2) 1973-1974 Sezonu: Gönyeli’de 16 gol

3) 1975-1976 Sezonu: Gönyeli’de 34 gol

4) 1976-1977 Sezonu: Gönyeli’de 22 gol

5) 1977-1978 Sezonu: Gönyeli’de 31 gol

6) 1978-1979 Sezonu: Gönyeli’de 20 gol

7) 1979-1980 Sezonu: Gönyeli’de 25 gol

8) 1980-1981 Sezonu: Gönyeli’de 18 gol

9) 1983-1984 Sezonu: Gönyeli’de 14 gol

10) 1986-1987 Sezonu: Gençlik Gücü’nde 15 gol