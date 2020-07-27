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Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir Futbol Kulübü yönetimi ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:18
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Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir Futbol Kulübü yönetimi ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezonu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir Futbol Kulübünü ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü'nü başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekindi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ismini yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirRecep Tayyip Erdoğan
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