Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98631
ALTIN
228.404
DOLAR
5.7865
STERLİN
7.6145
EURO
6.7031
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
"Nar sperm sayısını artırıyor"
"Nar sperm sayısını artırıyor"
banner40

Erdoğan, 'Şöhretler karması' ile top oynayacak

Diyarbakır, 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Ziraat Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:11
Erdoğan, 'Şöhretler karması' ile top oynayacak

İstanbul'da, mayıs ayında başlayan Gençlik Festivali'nin 18-21 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da, 'Ziraat Gençlik Festivali' olarak düzenleneceği belirtildi. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ile Okçular Vakfı'nın destekleriyle Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler 4 gün sürecek.

Festival kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eski futbol efsanelerinin forma giyeceği 'Şöhretler karması' maçında sahaya çıkarak gençlerle buluşacağı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kente gelerek 'Şöhretler Karması'yla sahaya ineceğini belirti.

Büyükgümüş yazılı açıklamasında Diyarbakır'ın huzur kenti olduğunu belirterek, "Gençlik Festivalleri'nin ilkini Mayıs'ta İstanbul'da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. FestivalTürkiye'nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. Gençlerin festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istedik. En büyük hedefimiz gençlere doğru kanallarla eğlenecekleri bir ortam hazırlamak, istihdam sağlamak, sosyal sorumluluk bilincini artırarak gençlik meselelerine yurt çapında dikkat çekmek" dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Takım, grup liderliği şansını kaybetti
A Milli Takım, grup liderliği şansını kaybetti
Medipol Başakşehir’de Arda Turan kararı…
Medipol Başakşehir’de Arda Turan kararı…
Galatasaray’dan UEFA açıklaması
Galatasaray’dan UEFA açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim