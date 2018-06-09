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Erenköy sahası ekildi

Yeni Erenköy Sahası’nın çim ekimini gerçekleştirdi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:46
Erenköy sahası ekildi

BRT Spor'un haberine göre, Spor Dairesi Müdürlüğü, uzun yıllardır bir türlü çim zemine dönüştürülemeyen ve atıl durumda bulunan Yeni Erenköy Sahası’nın çim ekimini gerçekleştirdi.

Su sorunu sebebiyle yıllardır atıl durumda bulunan ve hem Yeni Erenköylülerin, hem de bölge halkının tepkisini çeken saha sorunu böylelikle ortadan kalkmış oldu. Saha, kısa süre içerisinde futbol oynamaya müsait duruma gelecek.

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Değirmencioğlu: “İrade koyduk”

Göreve başlar başlamaz özellikle ülke genelindeki tüm sahaların bakım-onarımlarını gerçekleştirmek, daha büyük sorunlu sahalardaki problemleri çözmek için ekibiyle birlikte büyük uğraşlar verdiklerini dile getiren Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, birçok bölgedeki sorunları çözdüklerini söyledi. Yeni Erenköy Sahası’nın uzun yıllardır atıl durumda olduğunu belirten Değirmencioğlu, sürekli olarak Yeni Erenköy Sahası ile ilgili şikayetler aldıklarını ve sonunda ortaya güçlü bir irade koyarak bu sorunu çözdüklerini anlattı. Sahada su sorunu yaşanmasından ötürü uzun zamandır ekim yapılamadığını ve sahanın atıl durumda kaldığını anlatan Değirmencioğlu, Su İşleri Dairesi yetkilileri ile temas kurarak problemi çözdüklerini ve sahanın kısa sürede hazır duruma geleceğini açıkladı. Değirmencioğlu, su sorununun çözülmesinde kendileriyle işbirliği yapan Su İşleri Dairesi müdür ve yetkililerine de teşekkür etti.

“Emin adımlarla ilerliyoruz”

Göreve gelir gelmez yoğun bir temponun içerisine girdiklerini ifade eden Alkan Değirmencioğlu, kısıtlı imkanlara rağmen iyi işler çıkardıklarını ve emin adımlarla diğer projelerini hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Yalnızca futbola değil diğer spor dallarına da eğildiklerini söyleyen Değirmencioğlu, ilerleyen günlerde yaptıkları ve yapacaklarıyla ilgili daha geniş açıklamalarda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

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