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Erhürman, İskele’nin ışıklarını yaktı

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:43
Erhürman, İskele’nin ışıklarını yaktı
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K-Pet Süper Ligde zor günler geçiren ve küme düşmeme mücadelesi veren Gençler Birliği, ışıklandırılan sahasında ilk kez bir gece maçına çıkararak Çetinkaya’yı konuk etti ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak hayati derecede 2 puan kaybetti.

Çetinkaya ise 3.’lük mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.

Sahanın ışıklandırılmasının ardından açılışı Başbakan Tufan Erhürman yaparken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu Başbakan’a eşlik etti.

Yer: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Burak Mandıralı, Halil Erdem Canaloğlu

Gençler Birliği: Tolga, Sami, Mustafa, Hasan (Dk.87 Cenker), Ahmet Kara, Tacettin Köse (Dk.73 İbrahim Köse), Miranda, Elvis, Guaman, Sertan Kurukafa, Sinan Öğüt

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Çetinkaya: Cenk Yılmaz, Tunç, Doğukan, Batuhan, Burak, Behiç (Dk.62 Mete), Faye, Ugochukwu, Hakan (Dk.70 Ömer), Çağdaş, Amani (Dk.79 Serkan) Kırmızı kart: Dk.74: Burak Emir( Çetinkaya)

Dk.32: Soldan gelişen Çetinkaya atağında Hakan ceza sahasının içinden vuruşu üstten farklı dışarıya çıktı.

Dk.43: Sol kanattan Guaman’nın ortasında Sertan topun üstünden atladı ve arka direkteki Elvis müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Dk.61: Elvis’in cepheden vurduğu top kalecide kaldı.

Dk.68: Ahmet Kara sağ çizgiden ceza sahasına girdi ortası savunmaya çarptı ve son anda kaleci topu çıkardı.

Dk.82: Elvis sağ çizgiden ceza sahasına girdi müsait pozisyonda pas vermeyin kaleyi düşündü fakat kaleci topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmazken maç 0-0 tamamlandı.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
K-Pet Süper LigİskeleGençler BirliğiÇetinkayaBaşbakan Tufan ErhürmanHaberSporGündemKıbrıs
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