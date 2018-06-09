Erhürman, Kenan Özer’le görüştü

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye Liglerinde futbol oynayan Kenan Özer’i kabul ederek başarı diledi.

Ülkemizin yetiştirdiği önemli oyunculardan Kenan Özer, Osmaniyespor ile başlayan serüvenine Beşiktaş alt yapısı ile devam etmesinin ardından kendini gösteren ve önce 1.lig ekiplerinin ardından ise Süper lig ekiplerinin dikakatini çeken Kenan Özer sergilediği performansla göz doldurmuştu. Bu ise Ankaragücü’nün Süper lige çıkmasında başrol oyuncularından bir olan yıldızı oyuncu Kenan Özer, dün Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü ve Erhürman, Kenan’ı yürekten tebrik ederek başarılarının devamını diledi.