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Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim hata yapmamak için bu konuda adeta ince eleyip sık dokuyor... Medyada birçok isim çıkarken bir bomba da Erman Toroğlu'ndan geldi. Toroğlu, "Başkan Ali Koç, Löw'le el sıkışmış" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

21 Aralık 2021 Salı 15:52
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Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
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Bu sezon Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, istediği sonuçları alamadı. Eleştiri oklarının hedefi olan Portekizli hoca ile yolları ayıran Fenerbahçe yönetimi yeni hoca için kolları sıvadı. Sabah yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deneyimli Löw'le anlaştığını yazdı.

"PEREİRA DA DUYMUŞTUR"

"Fenerbahçe'de 'Ali Koç başkan Fener şampiyon' diyorlardı ama öyle olmadı. Koç geldiğinden beri kaç hoca değiştirdi. Duyumuma göre Löw ile Koç el sıkışmışlar, mukavele bile imzalanmış. Tekrar ediyorum: Duyumuma göre... Bunu ben duyduysam Vitor Pereira da duymuştur."

Anahtar Kelimeler:
Erman ToroğluFenerbahçe
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