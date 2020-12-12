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Erol Bulut: Bir sorun var...

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:03
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Erol Bulut: Bir sorun var...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut "Sebebi ne? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Rakip dört, beş kere geldiyse üçünü değerlendirdi. Bu sorumluluk hepimize ait. Neden deplasmanda kazanıyoruz, evde kazanamıyoruz, bunun çaresini bulmamız gerekiyor. Evimizde son üç maçı kaybettik. Sorumluluk bize ait. Biz bunu kendi aramızda çözecek kadar dürüst olmalıyız. Bir sorun var. Ancak bunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım. Oyun planımız var. Oyun planı olmayan takım zaten çıkıp bazı maçları çeviremez. Ancak o planı ne kadar yansıtabiliyoruz? Defans anlamında ciddi sorunlarımız var. Dört pozisyondan üçü gol oluyor, Beşiktaş maçında da aynısını yaşadık. Mental bir sorun var" dedi.

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